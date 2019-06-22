Чемпион мира Попов назвал футболиста, с которого берет пример

Защитник юношеской сборной Украины Денис Попов признался, что берет пример с Серхио Рамоса.

"В первую очередь работаю, чтобы матчей за Динамо было гораздо больше. Для меня большой пример – Серхио Рамос. Он играет на топ-уровне и уже много лет отдал команде.

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Рамос постоянно забивает, тянет Реал за собой в трудную минуту. Он не просто человек, а легенда. Душу и сердце отдает команде.

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Так и Динамо – мой родной клуб, воспитавший меня. Хочу играть в этой футболке постоянно", – передает слова Дениса Попова Tribuna.com.