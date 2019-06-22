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Чемпіон світу Попов назвав футболіста, з якого бере приклад

10:08 627 Читать на русском
Чемпіон світу Попов назвав футболіста, з якого бере приклад
Денис Попов / ФІФА

Захисник юнацької збірної України Денис Попов зізнався, що бере приклад з Серхіо Рамоса.

"В першу чергу працюю, щоб матчів за Динамо було набагато більше. Для мене великий приклад – Серхіо Рамос. Він грає на топ-рівні та вже багато років віддав команді.

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Рамос постійно забиває, тягне Реал за собою у важку хвилину. Він не просто людина, а легенда. Душу і серце віддає команді.

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Так і Динамо – мій рідний клуб, який виховав мене. Хочу грати в цій футболці постійно", – передає слова Дениса Попова Tribuna.com.

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Динамо Динамо Збірна України Збірна України U-20 Денис Попов Денис Попов Україна U-20 Україна U-20 Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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