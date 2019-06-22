Чемпіон світу Попов назвав футболіста, з якого бере приклад

Овертайм — 12:00 1180
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Ультрас України, які вже стали історією: махачі, перфоманси, "труни" і алкоголь, а Крим та Донецьк – наші
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Копа Амеріка: Чилі мінімально переміг Еквадор та достроково вийшов з групиСвіт — 08:26 324
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Федецький покине Карпати через парламентські вибори, – ЗМІУкраїна — 00:35 1989
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"Зозуля ніколи не стане гравцем основи Вальядоліда – фанати клубу вважають його нацистом", – журналістІспанія — 21 черв 2421
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Зозуля може перейти у Вальядолід, власником якого є РоналдоІспанія — 21 черв 3665