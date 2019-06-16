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Чемпион мира U-20 Попов прокомментировал свое будущее

10:31 537 Читати українською
Чемпион мира U-20 Попов прокомментировал свое будущее
Денис Попов / УАФ

Защитник сборной Украины U-20 Денис Попов поделился эмоциями после победы на чемпионате мира-2019 и рассказал о планах на будущее.

"Никогда не наблюдал с трибун за своей командой в таком матче. Все было очень эмоционально, я сильно переживал. За весь турнир для меня это был самый тяжелый матч. Хотя я в нем и не участвовал.

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Очень жаркая погода, было видно, что ребята чуть-чуть поплыли, но потом собрались духом. Я все равно верил и знал, что мы победим.

Ничего не могу сказать по поводу переезда в Европу. Хочу играть за свой родной клуб – Динамо Киев. Добыть место в составе и радовать болельщиков своей игрой", – цитирует Попова Динамомания.

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