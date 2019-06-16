Чемпион мира U-20 Попов прокомментировал свое будущее

Защитник сборной Украины U-20 Денис Попов поделился эмоциями после победы на чемпионате мира-2019 и рассказал о планах на будущее.

"Никогда не наблюдал с трибун за своей командой в таком матче. Все было очень эмоционально, я сильно переживал. За весь турнир для меня это был самый тяжелый матч. Хотя я в нем и не участвовал.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – 3:1 – видео голов и обзор матча, в котором "сине-желтые" стали чемпионами мира

Очень жаркая погода, было видно, что ребята чуть-чуть поплыли, но потом собрались духом. Я все равно верил и знал, что мы победим.

Ничего не могу сказать по поводу переезда в Европу. Хочу играть за свой родной клуб – Динамо Киев. Добыть место в составе и радовать болельщиков своей игрой", – цитирует Попова Динамомания.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: украинцы – чемпионы мира 2019, Лунин, Супряга и Ко феерят, а Петраков всех переиграл