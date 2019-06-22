"В команде никого не делили на "хохлов" и "кротов", – Конопля об отношениях в сборной Украины U-20

Представитель "горняков" Ефим Конопля рассказал о том, как игроки Динамо и Шахтера находили общий язык в коллективе.

"Сразу после официальной церемонии в Доме футбола у нас был заказан банкет в ресторане. Все ребята, тренеры, персонал. Очень хорошо посидели. Хотя повод был печальным – ведь мы пять лет вместе были, как родные уже стали.

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Никогда никакого напряжения не было, никаких разговоров на тему: ты – из Динамо, я – из Шахтера, ты – "хохол", я – "крот". Все ребята – честные и чистые. Поэтому, конечно, много хороших слов в прощальном банкете говорили, как гордимся друг другом, как жаль расставаться", - поделился мыслями Конопля в интервью Сегодня.

Напомним, наша сборная U-20 впервые в своей истории стала триумфатором молодежного чемпионата мира.

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