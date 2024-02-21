Интер победил Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24"

Команда Симоне Индзаги неплохо действовала в первом тайме, но свои моменты в голы не удалось превратить. Атлетико нанес лишь два удара в сторону ворот.

Интер одержал победу над Атлетико – парад расточительства Арнаутовича сохранил интригу в битве за четвертьфинал ЛЧ

По перерыве Интеру пришлось провести замену из-за травмы Маркуса Тюрама. Марко Арнаутович, как оказалось, и стал героем матча. Именно 34-летний нападающий забил единственный гол во встрече. Стоит заметить, что Интер мог оформить еще несколько мячей, впрочем, свои моменты упустил. Итальянский клуб превзошел испанцев по показателю xG (ожидаемых голов) 2.34 против 0.62.

Ответный матч между Атлетико и Интером запланирован на 13 марта.