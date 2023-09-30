Чемпионат Португалии 2023/24, 7-й тур

Бенфика – Порту – 1:0

Гол: Ди Мария, 68

Удаление: Кардозу, 19 (Порту)

Трубин вновь оказался в стартовом составе Бенфики на дерби с Порту. Первый тайм, однако, прошел больше на половине "драконов". Особенно этому поспособствовало удаление Оскара Кардозу на 19 минуте – арбитр показал красную карточку защитнику в спорном эпизоде с Нересом.

Но это не помогло забитым мячам – команды ушли на перерыв с нулями на табло. Трубин спас во время фактически выхода один на один Тареми, выбив рукой мяч из ног нападающего (однако, украинец также задел иранца, поэтому были основания для назначения пенальти). Также Анатолий эффектно спас после опасного удара нападающего Пепе под перекладину.

ANATOLIY TRUBIN (2001) WITH A HUGE SAVE!!!

Via @vsports_ptpic.twitter.com/3c2oXtzpjC — Football Report (@FootballReprt) September 29, 2023

Несмотря на серьезное преимущество Бенфики во владении мячом, точность ударов откровенно хромала. Мог забивать Кьокчю, но удар хавбека "орлов" пролетел над перекладиной. Зрители на Да Луж таки увидели забитый мяч на 68 минуте. Это Нерес расшатал защитника на левом фланге и прострелил на Ди Марию – Анхель с помощью рикошета от защитника все же пробил Диогу Кошту. Этот гол так и стал единственным во встрече, а Трубин еще несколько раз справлялся с довольно простыми попытками Порту.

Таким образом, Бенфика набрала 18 очков и возглавила турнирную таблицу, а Порту остался на третьей строчке с 16 пунктами. Что касается Трубина, то вратарь впервые сыграл на ноль в составе Бенфики.