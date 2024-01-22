Полузащитник Владислав Семотюк и нападающий Денис Устименко продолжат свои карьеры в Минае.

Пресс-служба закарпатского клуба официально объявила о переходе двух игроков. Владислав Семотюк и Денис Устименко присоединились к Минаю на правах аренды из Кривбасса, который сейчас является лидером чемпионата Украины.

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Оба игрока подписали контракт с закарпатским клубом до конца сезона 2023/24. Семотюк – воспитанник Стали. К Кривбассу присоединился в 2022 году. В общем Владислав сыграл за криворожский клуб в 10 матчах. Он также выступал за Арсенал и Прикарпатье.

Денис Устименко присоединился к Кривбассу из Александрии летом 2022 года. Нападающий в сезоне-2023/24 провел пять матчей. Стоит напомнить, что Устименко в составе сборной Украины U-20 завоевал титул чемпиона мира в 2019 году.

Напомним, Минай после 16 туров УПЛ имеет лишь шесть зачетных баллов и занимает последнее место в турнирной таблице.

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