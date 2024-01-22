Півзахисник Владислав Семотюк та нападник Денис Устименко продовжать свої кар'єри в Минаї.

Прес-служба закарпатського клубу офіційно оголосила про перехід двох гравців. Владислав Семотюк та Денис Устименко приєдналися до Миная на правах оренди з Кривбаса, який наразі є лідером чемпіонату України.

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Обидва гравці підписали контракт із закарпатським клубом до кінця сезону 2023/24. Семотюк – вихованець Сталі. До Кривбаса приєднався у 2022 році. Загалом Владислав зіграв за криворізький клуб у 10 матчах. Він також виступав за Арсенал та Прикарпаття.

Денис Устименко приєднався до Кривбаса з Олександрії влітку 2022 року. Нападник у сезоні 2023/24 провів п'ять матчів. Варто нагадати, що Устименко у складі збірної України U-20 здобував титул чемпіона світу у 2019 році.

Нагадаємо, Минай після 16 турів УПЛ має лише шість залікових балів і посідає останнє місце у турнірній таблиці.

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