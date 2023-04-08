Аргентинец забил первый гол в сезоне. Вышел настоящий шедевр, сделавший счет 2:0 в пользу Севильи. Следует заметить, что андалузцы почти весь матч провели в меньшинстве. Пап Гуйе получил красную на 19-й минуте.

Шедевральный голос чемпиона мира в видеообзоре матча Севилья – Сельта – 2:2

В конце концов, Сельта совершила камбек за последние четыре минуты игры, которая завершилась со счетом 2:2. Чемпион мира очень свирепствовал и даже обругал арбитра Валентина Писарро: "Ты убил игру. Ты – сраный герой матча". Эти высказывания Акуньи были зафиксированы в протоколе, фрагмент которого опубликовало издание COPE. К слову, Маркос тоже получил свою красную перед самым финальным свистком.

Поддержал своего одноклубника бразилец Фернандо. По его мнению, такие действия арбитров заставляют задуматься над тем, не стоит ли сменить чемпионат. "Это сложно. Ла Лига – одна из лучших в мире, но есть вещи, которых я не понимаю. В АПЛ не может быть 28 удаленных игроков, а в Ла Лиге – более сотни. Что-то происходит, мы должны обратить на это внимание. Мне здесь очень нравится, но что-то происходит".

Севилья на последних минутах потеряла победу над Сельтой – шедевр и изъятие чемпиона мира

К слову, Акунья точно пропустит следующий мачт Севильи против Валенсии. Это автоматическое наказание за красную карту. Однако аргентинцу грозят более серьезные санкции. Его дело рассмотрит дисциплинарный комитет, который и решит, как долго Маркос останется вне игры.