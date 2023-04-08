Аргентинець забив перший гол у сезоні. Вийшов справжній шедевр, який зробив рахунок 2:0 на користь Севільї. Варто зауважити, що андалузці майже увесь матч провели в меншості. Пап Гуйє отримав червону вже на 19-й хвилині.

Шедевральний голасо чемпіона світу у відеоогляді матчу Севілья – Сельта – 2:2

Зрештою, Сельта здійснила камбек за чотири останні хвилини гри, яка завершилася з рахунком 2:2. Чемпіон світу дуже лютував та навіть облаяв арбітра Валентіна Пісарро: "Ти вбив гру. Ти – сраний герой матчу". Ці вислови Акуньї були зафіксовані в протоколі, фрагмент якого опублікувало видання COPE. До слова, Маркос теж отримав свою червону перед самісіньким фінальним свистком.

Підтримав свого одноклубника бразилець Фернандо. На його думку, такі дії арбітрів змушують задуматися над тим, чи не варто змінити чемпіонат. "Це складно. Ла Ліга – одна з найкращих у світі, але є речі, яких я не розумію. В АПЛ не може бути 28 вилучених гравців, а в Ла Лізі – понад сотня. Щось відбувається, ми маємо звернути на це увагу. Мені тут дуже подобається, але щось відбувається".

Севілья на останніх хвилинах втратила перемогу над Сельтою – шедевр і вилучення чемпіона світу

До слова, Акунья точно пропустить наступний мачт Севільї проти Валенсії. Це автоматичне покарання за червону картку. Однак аргентинцю загрожують значно серйозніші санкції. Його справу розгляне дисциплінарний комітет, який і вирішить, як довго Маркос залишиться поза грою.