Шедевральный голасо чемпиона мира в видеообзоре матча Севилья – Сельта – 2:2
8 апреля 10:25 - Читати українською
Севилья расписала ничью с Сельтой в рамках 28-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
19’ Пап Гуйе
43’ Юссеф Эн-Несири
81’ Маркос Акунья
90+5’ Маркос Акунья
Мигель Родригес 89’
Гонсало Пасиенсия 90+3’
19’ Пап Гуйе
43’ Юссеф Эн-Несири
81’ Маркос Акунья
89’ Мигель Родригес
90+3’ Гонсало Пасиенсия
90+5’ Маркос Акунья
Пап Гуйе подставил хозяев, получив красную уже на 19-й минуте. Однако Севилья даже в меньшинстве контролировала игру. В конце матча Акунья, казалось, сыграл финальный аккорд. Чемпион мира забил невероятный гол дальним ударом.
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Однако Сельта нашла в себе силы на камбэк, перевернув все в компенсированное время. В итоге ничья. Севилья не смогла оторваться от зоны вылета, а Сельта довела беспроигрышную серию до семи матчей, набрав 36 очков и поднявшись на девятую строчку.
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