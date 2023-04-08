Севилья расписала ничью с Сельтой в рамках 28-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Пап Гуйе подставил хозяев, получив красную уже на 19-й минуте. Однако Севилья даже в меньшинстве контролировала игру. В конце матча Акунья, казалось, сыграл финальный аккорд. Чемпион мира забил невероятный гол дальним ударом.

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Однако Сельта нашла в себе силы на камбэк, перевернув все в компенсированное время. В итоге ничья. Севилья не смогла оторваться от зоны вылета, а Сельта довела беспроигрышную серию до семи матчей, набрав 36 очков и поднявшись на девятую строчку.