Сельта в рамках премьерного матча 28-го тура Ла Лиги спаслась от поражения от Севильи (2:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Севилья проводила первый домашний матч под руководством Хосе Луиса Мендилибара. В целом же это был второй поединок для "рохибланкос" с новым тренером – неделю назад они одержали победу над Кадисом. Теперь соперник был сложнее.

В гости приехала Сельта. Галисийцы вынуждены были играть без своего юного вундеркинда Габи Вейги, ведь уругваец перебрал желтых карточек. Впрочем, Севилье все равно было тяжело – команда быстро осталась в меньшинстве в результате удаления Гуйе. Сенегалец умудрился получить вторую желтую уже на 16-й минуте.

К сожалению для нейтральных болельщиков, моменты от этого не появились. За весь первый тайм Сельта провела два удара, а Севилья – четыре. Почти все они не несли никакой остроты. До 40-й минуты можно вспомнить только опасный прострел, после которого Баде вынужден был выносить мяч с линии ворот "рохибланкос".

Тем не менее, на 43-й минуте Севилья открыла счет. Героем стал Эн-Несири, который замкнул подачу Сусо с углового. 1:0! Таким образом, Юссеф забил 12-й гол во всех турнирах после ЧМ-2022 – среди футболистов Ла Лиги только Бензема за этот период забивал чаще.

Галисийцы на 45+1-й минуте ответили неплохим выстрелом Тапии с линии штрафной, однако мяч прошел рядом с дальней девяткой.

Во втором тайме моментов было очень мало, но все они были яркими. В частности, на 67-й минуте гости могли сравнять счет усилиями Пасиенсии. Гонсало замкнул прострел Аспаса во вратарскую площадку, однако с метра попал в штангу!

В следующие 10 минут можно вспомнить разве что подачу с левого флангу, которую замыкал Эн-Несири. Мяч прошел рядом с каркасом. На поле становилось скучно.

Тем более неожиданным оказался второй гол Севильи, который забил Акунья – левый фулбек перехватил мяч в центре и нанес мощный удар метров с 25-ти. "Бомба" прилетела в правый нижний угол. 2:0!

Казалось, что это конец. Сельта выглядела слишком слабо, чтобы спастись, однако на 89-й минуте интрига возродилась. Ларсен выкатил мяч на линию штрафной, а 19-летний Мигель Родригес (который недавно вышел на замену) сразу же пробил под правую штангу – 2:1!

А на 90+3-й минуте Сельта еще и второй гол забила! Спасителем галисийцев стал Пасиенсия, который эффектным ударом головой замкнул подачу от Мальйо. Мяч по фантастической дуге попал в дальнюю девятку – 2:2! Разочарованный Акунья на эмоциях еще и удаление получил.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Севилья не смогла оторваться от зоны вылета на комфортную дистанцию, оставшись в пяти очках от тройки аутсайдеров. Сельта довела беспроигрышную серию до семи матчей, набрав 36 очков и поднявшись на девятую строчку.