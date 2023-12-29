Вратарь Тоттенхэма Уго Льорис близок к уходу из лондонского клуба и может стать соперником Лионеля Месси в чемпионате США.

Льорис потерял место в основе Тоттенхэма в этом сезоне, а потому рассматривает вариант с переходом в ФК Лос-Анджелес, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что переговоры по трансферу уже на завершающей стадии. Однако неизвестна потенциальная сумма перехода 37-летнего голкипера.

Добавим, что в текущем сезоне Льорис стал третьим вратарем "шпор" после Гульельмо Викарио и Фрейзера Форстера, не проведя на поле ни одной минуты. Самым большим триумфом Уго стала победа на чемпионате мира-2018 в составе сборной Франции.

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