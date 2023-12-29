Воротар Тоттенхема Уго Льоріс близький до відходу з лондонського клубу та може стати суперником Ліонеля Мессі в чемпіонаті США.

Льоріс втратив місце в основі Тоттенхема у цьому сезоні, а тому розглядає варіант з переходом до ФК Лос-Анджелес, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що переговори щодо трансферу вже на завершальній стадії. Проте невідома потенційна сума переходу 37-річного голкіпера.

Додамо, що в поточному сезоні Льоріс став третім воротарем "шпор" після Гульєльмо Вікаріо та Фрейзера Форстера, не провівши на полі жодної хвилини. Найбільшим тріумфом Уго стала перемога на чемпіонаті світу-2018 у складі збірної Франції.

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