Вінгер Шахтаря Олексій Кащук мав пропозицію і з турецької Суперліги – українець вирішив залишитись у складі "гірників".

Як стало відомо Футбол 24, Кащук міг поповнити склад турецького гранда. Мова про Трабзонспор, який активізувався після зірваного трансферу в Мальорку.

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Проте Шахтар не влаштувала сума пропозиції, та й сам Кащук не захотів до Туреччини. Він має намір допрацювати контракт із Шахтарем до кінця, а після цього в статусі вільного агента переїхати в Європу.

Нагадаємо, контракт Олексія з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює чемпіона світу U-20 у 2,5 млн євро.

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