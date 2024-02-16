Местная Ассоциация футбола официально подтвердила увольнение чемпиона мира и Европы с поста главного тренера.

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Клинсманн возглавил Южную Корею год назад и успел провести 17 матчей. "Тигры" демонстрировали серенький футбол, но дошли до полуфинала Кубка Азии, где уступили Иордании 0:2. Это было первое и последнее официальное поражение с Клинсманном (еще 2 были в товарищеских встречах).

Южнокорейская Ассоциация будет искать другого тренера для квалификации на ЧМ-2026. Там Клинсманн стартовал с двух разгромных побед, поэтому несколько облегчил работу преемнику.

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