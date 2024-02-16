Місцева Асоціація футболу офіційно підтвердила звільнення чемпіона світу та Європи з посади головного тренера.

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Клінсманн очолив Південну Корею рік тому і встиг провести 17 матчів. "Тигри" демонстрували сіренький футбол, але дійшли до півфіналу Кубка Азії, де поступилися Йорданії 0:2. Це була перша і остання офіційна поразка з Клінсманном (ще 2 були у товариських зустрічах).

Південнокорейська Асоціація шукатиме іншого тренера для кваліфікації на ЧС-2026. Там Клінсманн стартував з двох розгромних перемог, тому дещо полегшив роботу наступнику.

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