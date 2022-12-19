Накануне сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 в серии послематчевых пенальти одолела Францию и стала победителем Мундиаля в Катаре. Среди прочих свою медаль получил и бывший нападающий харьковского Металлиста Алехандро Папу Гомес.

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На мировом первенстве он суммарно сыграл 109 минут в двух матчах (59 минут в поединке с Саудовской Аравией (1:2) на групповом этапе и 50 минут в 1/8 финала против Австралии (2:1)). Результативными действиями не отличился.

К слову, Гомес стал первым игроком в истории УПЛ, получившим титул чемпиона мира. Напомним, в сезоне 2013/14 он защищал цвета Металлиста, за который в 24 матчах забил 4 гола. В настоящее время игрок выступает за испанскую Севилью.

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