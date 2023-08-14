Французький захисник Баварії Бенжамен Павар хоче змінити чемпіонат, але його не відпускають.

Павар повідомив Баварії, що прагне перейти в Манчестер Юнайтед. Англійський клуб навіть надіслав у Мюнхен пропозицію. Однак чемпіони Німеччини відповіли категоричною відмовою і футболісту, і покупцю, інформує Bild.

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Бенжамен давно хоче покинути Баварію. У нього найнижча зарплата серед гравців основного складу. А ще правий фулбек роками мріє грати в центрі захисту, але не отримав повноцінного шансу.

Колишній спортивний директор Хасан Саліхаміджіч пообіцяв французу, що влітку той зможе змінити клуб. Однак нові боси після невдалої спроби підписати Вокера заявили, що Павар не продається.

Баварія все ж готова відпустити чемпіона світу, але за 50 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед пропонує лише 30 млн. Через сезон у Бенжамена завершується контракт.

Павар переїхав у Мюнхен 4 роки тому зі Штутгарта. Він став 4-разовим переможцем Бундесліги, виграв Лігу чемпіонів-2019/20 та Кубок Німеччини. Ще перед трансфером у Баварію захисник став чемпіоном світу-2018.

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