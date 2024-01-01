Поединок между Валенсией и Интером на Месталье в марте 2007-го получился откровенно скучным и закончился без голов. Однако он вызвал резонанс, который еще долго тревожил участников того матча.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает эпическое побоище, которое, вероятно, стоило карьеры одному из его антигероев.

Вывеска Интер – Валенсия в 1/8 финала Лиги чемпионов 2006/2007 не слишком привлекала своей зрелищностью. Итальянцы забили на групповом этапе всего 5 мячей – меньше всех участников плей-офф. Валенсия также не считалась образцом атакующего футбола, хотя без проблем выиграла группу с Ромой, Шахтером и Олимпиакосом.

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Надо отдать должное – первый матч в Милане запомнился довольно неплохим футболом. Хозяева дважды вели в счете, но левантийцам удалось избежать поражения – 2:2. Это означало, что развязка состоится на Месталье. Там чрезмерное напряжение настолько ограничило футболистов в креативе, что игра напоминала шахматную партию. Интер почти не беспокоил Сантьяго Канисареса, а испанцы не рисковали и пользовались еще действующим правилом выездного гола. В конце концов им это удалось.

Компенсированное время уже завершилось, на табло горели нули, а Интер мечтал о последней атаке отчаяния. Загрузка мяча вперед, верховая борьба сразу двух пар футболистов и болезненное столкновение. Рефери Вольфганг Штарк собирался свистеть и фиксировать выход Валенсии в четвертьфинал, однако на мгновение застыл. На поле вспыхнула стычка.

И пока началась толкотня, режиссер трансляции продемонстрировал повтор. Роберто Айяла и Карлос Марчена самоотверженно пошли на верховой мяч и столкнулись с Хулио Крусом и Марко Матерацци. После грубого столкновения на газоне остался лежать только Марчена, а Айяла принялся спорить с Ибрагимовичем. В итоге эмоции улеглись, а судья ограничился устными замечаниями и сообщил о завершении поединка. Конфликт исчерпан?

Некоторые игроки Интера направились в подтрибунное помещение, валенсийцы бросились праздновать. Беспокойно было только рядом с центральным кругом, где сцепились Марчена и Бурдиссо. Все дальнейшие события можно описать только одним словом – хаос. К эпицентру спора устремились представители обеих команд и не только футболисты. Но даже эти страсти можно было относительно безболезненно погасить. Если бы не одно "но".

Это "но" принадлежало Давиду Наварро. Защитник Валенсии весь матч провел на скамье запасных, однако решил стать самой обсуждаемой персоной среди скучных 0:0 на Месталье. Наварро вынырнул из ниоткуда, приложился точно в нос Бурдиссо и бросился наутек от разъяренных игроков Интера. Давид умело избежал подкатов Круса и Ивана Кордобы, скрывшись в тоннеле.

6 de marzo de 2007, Valencia - Inter. Un puñetazo de David Navarro a Burdisso al acabar el partido desata el caos en Mestalla y una de las peleas más recordadas del fútbol europeo.pic.twitter.com/oS9pwljnTk — Colección VCF (@coleccionVCF) March 6, 2023

Прошло несколько лет и журналисты спросили Кордобу о моменте в карьере, из-за которого он больше всего сожалеет. "Я ни о чем не жалею, кроме случившегося в Валенсии в знаменитой схватке после матча Лиги чемпионов. Я отреагировал инстинктивно, как друг", – заявил колумбиец.

Наварро удалось убежать от пинков непосредственно на поле, однако его подлый удар не давал покоя итальянцам, пытавшимся найти хулигана в подтрибунном помещении. Затем они даже хотели прорваться в раздевалку Валенсии, где спрятался Наварро. Страсти потушила полиция, которая не позволила разъяренным итальянцам совершить самосуд.

"Когда Марчена начал провоцировать и обижать меня, я бросился на него, – объяснял потом Бурдиссо. – Но если бы Наварро не вмешался, чтобы нанести мне тот трусливый удар, на этом бы все и закончилось".

"Трусом" назвал Наварро и наставник Интера Роберто Манчини. "Я ничего не видел, ведь первым вернулся в раздевалку. Ребята рассказали мне, что произошло и я просмотрел видео. Как вы можете назвать того, наносит такой удар и убегает?" – риторически спрашивал тренер миланцев.

Поступок Давида Наварро не понимали и некоторые его партнеры. Итальянец Эмилиано Моретти удивлялся: "Давид – абсолютно нормальный человек. Я не знаю, что заставило его это сделать".

Сам обидчик Николаса Бурдиссо имел объяснение: "Я увидел, что они пытаются напасть на моего одноклубника, и у меня сдали нервы. Я никогда не вел себя так раньше. Мне очень досадно и стыдно. Это был самый плохой момент в моей карьере".

Представителям Интера не удалось физически ответить Давиду Наварро, однако он получил серьезное наказание от УЕФА. Испанца дисквалифицировали на семь месяцев, но дисциплинарные органы привлекли к ответственности не только защитника Валенсии, но и по меньшей мере пятерых участников побоища. К примеру, Николас Бурдиссо, которому Наварро сломал нос, получил 6-матчевую дисквалификацию. Досталось и Майкону, Марчене, Кордобе и Крусу.

Через несколько недель после драки Наварро и Бурдиссо встретились снова – в Ньоне в помещении, где проходило заседание Дисциплинарной комиссии УЕФА. Там Давид вроде бы признался, что употреблял наркотики, ведь тяжело переживал болезнь матери.

Этот случай поставил крест на выступлениях Наварро в Валенсии. И дело даже не в длительной дисквалификации. Наставник Кике Санчес Флорес не видел будущего для Давида в клубе, и вскоре тот отправился в Мальорку. Дальше был швейцарский Ксамакс, Леванте и Алькоркон. Сложно фантазировать, как бы сложилась карьера Наварро, если бы не тот удар в нос Бурдиссо, однако он разрушил все.

"Я хотел бы стереть ту ночь со своей карьеры. Этот удар был чем-то безрассудным. Я хотел бы удалить этот эпизод не столько из-за дисквалификации, сколько из-за имиджа, который я создал. Мы никогда не говорим о Наварро из-за того, что он выиграл. Мы говорим о Наварро только в контексте той драки", – изливал душу Давид в разговорах с прессой.

К сожалению, защитник Валенсии попал в историю Лиги чемпионов не благодаря успешным действиям на поле. При упоминании Давида Наварро большинству все равно на ум приходит тот забег, удар кулаком и рекордная дисквалификация.