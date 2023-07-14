Провансальцы официально закрыли трансфер левого защитника Ренана Лоди. Бразилец будет выступать под номером 12.

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По информации инсайдеров, Марсель заплатит Атлетико 13 млн евро+процент со следующей перепродажи. 4 года назад "матрасники" покупали Лоди у Атлетико Паранаэнсе вдвое дороже. Латераль отыграл 118 матчей, стал чемпионом Испании 2020/21, а затем поссорился с Диего Симеоне. В прошлом сезоне 25-летний бразилец выступал за Ноттингем Форест на правах аренды.

Напомним, ранее Марсель подписал другого игрока Атлетико – полузащитника Жоффрея Кондогбия.

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