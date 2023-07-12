Некоторые европейские клубы до сих пор не видят ничего плохого в приглашении игроков из страны-террориста.

Гавр официально подтвердил свою тупость подписанием 30-летнего россиянина Далера Кузяева.

Финалист ЛЧ уступил принципами и едет на турнир в России – в списке звездных предателей не только он

Хавбек долго выступал за сборную оккупантов и питерский Зенит, где пересекался с Ярославом Ракицким. 30 июня Кузяев стал свободным агентом, поэтому газпромовская игрушка хоть не получит ни копейки от Гавра. "Небесные" только что вернулись в Лигу 1 и избрали очень странное усиление.

Напомним, в чемпионате Франции есть еще один россиянин Александр Головин (Монако), а также украинцы Руслан Малиновский (Марсель) и Эдуард Соболь (Страсбур).

Россия продолжает позориться даже в матчах с друзьями-неудачниками – сборная окупантов умудрилась проиграть 1:5 белорусам