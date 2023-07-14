Провансальці офіційно закрили трансфер лівого захисника Ренана Лоді. Бразилець виступатиме під номером 12.

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За інформацією інсайдерів, Марсель заплатить Атлетіко 13 млн євро+відсоток з майбутнього перепродажу. 4 роки тому "матрацники" купували Лоді у Атлетіко Паранаенсе вдвічі дорожче. Латераль відіграв 118 матчів, став чемпіоном Іспанії 2020/21, а потім посварився з Дієго Сімеоне. Минулого сезону 25-річний бразилець виступав за Ноттінгем Форест на правах оренди.

Нагадаємо, раніше Марсель підписав іншого гравця Атлетіко – півзахисника Жоффрея Кондогбія.

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