Защитник Лос-Анджелеса Джорджо Кьеллини не исключает, что проигранный финал МЛС против Коламбус Крю может оказаться лебединой песней его игровой карьеры.

"Это было отличное путешествие. Я вчера сказал, что, к сожалению, одной из двух команд придется проиграть.

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Что касается меня… Возможно, это моя последняя игра. Я был очень сосредоточен на этом, но теперь мне нужно насладиться семьей, вернуться в Италию и затем принять окончательное решение. Я не хочу что-то решать, а потом менять свое мнение", – приводит слова 39-летнего Кьеллини Football Italia.

Защитник – настоящая легенда Ювентуса (561 матч, 19 трофеев) и сборной Италии (117 матчей, золотые медали Евро-2020). К Лос-Анджелесу итальянец присоединился летом 2022 года и вскоре становится свободным агентом. Обидчиком команды Кьеллини в финале МЛС оказался Коламбус Крю с украинцем Евгением Чеберко.

Чеберко помог Коламбус Крю завоевать Кубок МЛС – он стал лишь вторым украинцем, которому покорился этот турнир