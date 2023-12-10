Захисник Лос-Анджелеса Джорджо К'єлліні не виключає, що програний фінал МЛС проти Коламбус Крю може виявитися лебединою піснею його ігрової кар'єри.

"Це була чудова подорож. Я вчора сказав, що, на жаль, одній із двох команд доведеться програти.

Один з найтитулованіших гравців світу оголосив про завершення кар'єри – він ставав чемпіоном в Англії та Іспанії

Щодо мене… Можливо, це моя остання гра. Я був дуже зосереджений на цьому, але тепер мені потрібно насолодитися сім'єю, повернутися до Італії і потім ухвалити остаточне рішення. Я не хочу щось вирішувати, а потім міняти свою думку", – наводить слова 39-річного К'єлліні Football Italia.

Захисник є справжньою легендою Ювентуса (561 матч, 19 трофеїв) та збірної Італії (117 матчів, золоті медалі Євро-2020). До Лос-Анджелеса італієць приєднався влітку 2022 року і незабаром стає вільним агентом. Кривдником команди К'єлліні у фіналі МЛС виявився Коламбус Крю з українцем Євгеном Чеберком.

Чеберко допоміг Коламбус Крю завоювати Кубок МЛС – він став лише другим українцем, якому підкорився цей турнір