37-летний Окадзаки, которому в апреле исполнится 38, заявил о планах завершить летом игровую карьеру. Об этом говорится на официальном сайте бельгийского Сент-Трюйдена, цвета которого японец сейчас защищает.

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В этом сезоне из-за травмы Окадзаки сумел сыграть за "желто-синих" только 5 матчей. "Я спортсмен и я должен прислушиваться к своему телу. Сейчас я достиг своих физических пределов", – отметил японец.

Синдзи поиграл за такие команды, как Штутгарт, Майнц, Лестер, Малага, Уэска, Картахена и Сент-Трюйден. Он сыграл 119 матчей за сборную Японии. Во время чемпионского сезона Лестера 2015/16 Окадзаки провёл в АПЛ 36 матчей из 38, в которых забил 5 мячей и оформил 2 голевые передачи. В том же сезоне он был признан лучшим футболистом года в Азии.

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