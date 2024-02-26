37-річний Окадзакі, якому у квітні виповниться 38, заявив про плани завершити влітку ігрову кар'єру. Про це йдеться на офіційному сайті бельгійського Сент-Трюйдена, кольори якого японець наразі захищає.

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У цьому сезоні через травму Окадзакі зумів зіграти за "жовто-синіх" лише 5 матчів. "Я спортсмен і я маю прислухатися до свого тіла. Зараз я досягнув своїх фізичних меж", – зазначив японець.

Сіндзі пограв за такі команди, як Штутгарт, Майнц, Лестер, Малага, Уеска, Картахена і Сент-Трюйден. Він зіграв 119 матчів за збірну Японії. Під час чемпіонського сезону Лестера 2015/16 Окадзакі провів в АПЛ 36 матчів із 38, у яких забив 5 м'ячів і оформив 2 гольові передачі. У тому ж сезоні він був визнаний найкращим футболістом року в Азії.

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