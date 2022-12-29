Полузащитник Васко да Гама Андрей Сантос в ближайшее время должен присоединиться к Челси.

18-летний хавбек уже сегодня должен прибыть в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с Челси, сообщает Фабрицио Романо.

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Сумма трансфера составит 12,5 млн евро. Отмечается, что Андрей Сантос не будет возвращаться обратно в Васко да Гама на правах аренды, а останется в Челси.

Заметим, что Сантос с апреля играет в стартовом составе Васко да Гама и забил 8 голов в 33 поединках. Андрей также является основным футболистом молодежной сборной Бразилии.

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