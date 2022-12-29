Челсі завершує трансфер нової бразильської зірки
Півзахисник Васко да Гама Андрей Сантос найближчим часом має приєднатись до Челсі.
18-річний хавбек вже сьогодні має прибути до Лондона, аби пройти медичне обстеження та підписати контракт з Челсі, повідомляє Фабріціо Романо.
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Сума трансферу складе 12,5 млн євро. Зазначається, що Андрей Сантос не повертатиметься назад до Васко да Гама на правах оренди, а залишиться в Челсі.
Зауважимо, що Сантос з квітня грає в стартовому складі Васко да Гама та навіть забив 8 голів в 33 поєдинках. Андрей також є основним футболістом молодіжної збірної Бразилії.
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