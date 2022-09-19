Кристоф Фройнд, который уже 16 лет успешно работает в Зальцбурге, станет новым спортивным директором Челси. Стороны завершают переговоры, а официально документы будут подписаны в ближайшие дни. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

Экс-тренер сборной Украины станет ассистентом Де Дзерби в АПЛ

По словам инсайдера, новый тренер "синих" Грэм Поттер уже согласовал это назначение. Новый спортдир заменит в Челси верную соратницу Романа Абрамовича – Марину Грановскую, покинувшую клуб в июне.

Фрейнд еще в 2006 году начал работать начальником команды в Зальцбурге. Позже стал спортивным координатором, а со временем был назначен на должность спортивного директора клуба. Именно 45-летний австриец в свое время подписывал в Зальцбург Эрлинга Холанда, Садио Мане, Дайота Упамекано и Наби Кейта. Умения Кристофа найти таланты привлекли внимание Челси.

Любопытно, что Зальцбург и Челси попали в одну группу Лиги чемпионов. Во втором туре команды разошлись миром – 1:1. В АПЛ лондонская команда занимает 7 место.

Владелец Челси продвигает революционные изменения в АПЛ – новый формат чемпионата и матч звезд на примере НБА