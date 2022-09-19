Крістоф Фройнд, який вже 16 років успішно працює в Зальцбурзі, стане новим спортивним директором Челсі. Сторони завершують перемовини, а офіційно документи будуть підписані найближчими днями. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

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За словами інсайдера, новий тренер "синіх" Грем Поттер вже погодив це призначення. Новий спортдир замінить у Челсі вірну соратницю Романа Абрамовича – Марину Грановську, яка покинула клуб у червні.

Фройнд ще у 2006 році почав працювати начальником команди в Зальцбурзі. Згодом став спортивним координатором, а з часом був призначений на посаду спортивного директора клубу. Саме 45-річний австрієць свого часу підписував у Зальцбург Ерлінга Холанда, Садьйо Мане, Дайота Упамекано та Набі Кейта. Вміння Крістофа знайти таланти привернули увагу Челсі.

Цікаво, що Зальцбург і Челсі потрапили в одну групу Ліги чемпіонів. У другому турі команди розійшлися миром – 1:1. В АПЛ лондонська команда посідає 7 місце.

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