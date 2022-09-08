Челсі заплатить 25 мільйонів за звільнення Тухеля – щедра компенсація німцю і другий найдорожчий викуп тренера в історії
Челсі зазнає серйозних економічних втрат через рішення змінити головного тренера посеред сезону.
Збитки лондонського клубу сягнуть близько 25 млн фунтів, інформує Football365.
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Челсі повинен заплатити Тухелю 13 мільйонів за достроковий розрив контракту. Ще 2 мільйони передбачені його помічникам. "Сині" вже знайшли і заміну німецькому фахівцю. Очікується, що новим керманичем стане Грем Поттер, за викуп якого потрібно заплатити 10 млн фунтів Брайтону. Це буде другий найдорожчий викуп тренера в історії футболу після Юліана Нагельсманна (Баварія платила РБ Лейпциг 25 млн євро).
Нагадаємо, Челсі набрав усього 10 очок у 6 турах АПЛ, а в Лізі чемпіонів стартував із сенсаційної поразки Динамо З.
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