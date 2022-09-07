В среду, 7 сентября, Томас Тухель был отправлен в отставку после поражения Челси от Динамо Загреб в первом туре ЛЧ. Неполных полтора года назад немецкий тренер привел команду к победе в ЛЧ, а теперь вынужден искать новое место работы.

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Как выяснилось, одной из причин отставки Тухеля стал Криштиану Роналду. Именно из-за португальца отношения тренера с новым владельцем Челси – Тоддом Бёли – в последнее время ухудшились. Американец в летнее трансферное окно хотел подписать нападающего Манчестер Юнайтед, а Тухель был категорически против прихода 37-летнего ветерана. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в Twitter.

"Он уничтожит командный дух в раздевалке", – такими словами аргументировал тренер свой отказ от Роналду. Именно после этого отношения Бёли и Тухеля дали трещину. Все завершилось увольнением немца – теперь у "пенсионеров" будет новый тренер.

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