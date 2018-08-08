Челси выплатил Атлетику клаусулу Кепы – рекордный трансфер все ближе

Голкипер Атлетика Кепа Арризабалага стал еще на шаг ближе к подписанию контракта с Челси. Лондонский клуб активировал опцию выкупа игрока за 80 млн евро.

Челси воспользовался опцией выкупа голкипера Атлетика Кепы Арризабалаги. Представители 23-летнего голкипера передали в Ла Лигу подтверждение выплаты клаусулу игрока в размере 80 млн евро, информирует Mundo Deportivo.

Лунин довольно неожиданно не сыграл против Ромы – Реал продолжает интриговать будущим украинца

Официальные сайты как Челси, так и Атлетика пока не подтвердили данную информацию. Напомним, вчера стало известно, что Кепа продолжит карьеру в Челси. Испанец станет самым дорогим голкипером мира, которым до сих пор был новичок Ливерпуля Алиссон. Бразилец обошелся мерсисайдцам в 75 млн евро.

Официально переход Кепы в Челси может быть завершен уже сегодня, поскольку трансферное окно в Англии открытое до 19:00 9 августа (по киевскому времени).

Зимой испанский голкипер был близок к переходу в Реал, однако в итоге решил остаться в Атлетике и подписал новый контракт до 2025 года.