toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Челси выплатил Атлетику клаусулу Кепы – рекордный трансфер все ближе

12:53 116 Читати українською
Челси выплатил Атлетику клаусулу Кепы – рекордный трансфер все ближе
Кепа / фото: Marca

Голкипер Атлетика Кепа Арризабалага стал еще на шаг ближе к подписанию контракта с Челси. Лондонский клуб активировал опцию выкупа игрока за 80 млн евро.

Челси воспользовался опцией выкупа голкипера Атлетика Кепы Арризабалаги. Представители 23-летнего голкипера передали в Ла Лигу подтверждение выплаты клаусулу игрока в размере 80 млн евро, информирует Mundo Deportivo.

Лунин довольно неожиданно не сыграл против Ромы – Реал продолжает интриговать будущим украинца

Официальные сайты как Челси, так и Атлетика пока не подтвердили данную информацию. Напомним, вчера стало известно, что Кепа продолжит карьеру в Челси. Испанец станет самым дорогим голкипером мира, которым до сих пор был новичок Ливерпуля Алиссон. Бразилец обошелся мерсисайдцам в 75 млн евро.

Официально переход Кепы в Челси может быть завершен уже сегодня, поскольку трансферное окно в Англии открытое до 19:00 9 августа (по киевскому времени).

Зимой испанский голкипер был близок к переходу в Реал, однако в итоге решил остаться в Атлетике и подписал новый контракт до 2025 года.

Теги
Англия Трансферы Главное Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии Кепа Арризабалага Кепа Арризабалага Челси Челси Атлетик Атлетик Трансферы Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Бордо хочет арендовать Шабанова, – СМИ
    Україна — 11:56224 Бордо хочет арендовать Шабанова, – СМИ
6
час
:
25
мин
Зальцбург
20:00
Шкендия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук