Челсі виплатив Атлетіку клаусулу Кепи – рекордний трансфер все ближче

Голкіпер Атлетіка Кепа Аррізабалага став ще на крок ближчим до підписання контракту з Челсі. Лондонський клуб активував опцію викупу гравця за 80 млн євро.

Челсі скористався опцією викупу голкіпера Атлетіка Кепи Аррізабалаги. Представники 23-річного голкіпера передали в Ла Лігу підтвердження виплати клаусули гравця в розмірі 80 млн євро, інформує Mundo Deportivo.

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Офіційні сайти як Челсі, так і Атлетіка наразі не підтвердили дану інформацію. Нагадаємо, вчора стало відомо, що Кепа продовжить кар'єру в Челсі. Іспанець стане найдорожчим голкіпером світу, яким досі був новачок Ліверпуля Аліссон. Бразилець обійшовся мерсисайдцям у 75 млн євро.

Офіційно перехід Кепи в Челсі може бути завершений вже сьогодні, оскільки трансферне вікно в Англії відкрите до 19:00 9 серпня (за київським часом).

Взимку іспанський голкіпер був близьким до переходу в Реал, проте в підсумку вирішив залишитись в Атлетіку та підписав новий контракт до 2025 року.