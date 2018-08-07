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Челси согласовал рекордный трансфер Кепы, Куртуа уйдет в Реал

19:34 201 Читати українською
Челси согласовал рекордный трансфер Кепы, Куртуа уйдет в Реал
Кэпа Арризабалага / Фото: соцсети

Уже завтра голкипер Атлетика Бильбао Кэпа станет игроком лондонского Челси.

Лондонский Челси согласовал переход голкипера Атлетика Бильбао Кепы, сообщает Marca.

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По информации портала, "синие" выплатят его клаусулу в размере 80 млн евро. Таким образом, он станет самым дорогим вратарем в истории, ведь за трансфер Алиссона Ливерпуль заплатил 75 млн евро.

Кроме того, Кэпа станет самым дорогим испанским футболистом и в истории – до этого этот рекорд принадлежал Альваро Морате, за которого тот же Челси заплатил 66 млн евро.

Если трансфер состоится, то бельгиец Тибо Куртуа отправится в Мадрид, где присоединится к Реалу.

23-летний Кэпа дебютировал в Примере в сентябре 2016 и с тех пор провел за Атлетик в Ла Лиге 53 матча.

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