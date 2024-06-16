"Задача минимум – выйти из группы. И эта задача команде Сергея Реброва вполне по силам. Всегда нужно ставить самые высокие цели. Иначе зачем вообще ехать на Евро?

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Мне очень нравится эта сборная Украины. Команда с хорошим потенциалом. И это при том, что наша команда – одна из самых молодых на Евро. Большинство наших ведущих игроков выступает за европейские команды и это замечательно, потому что у них уже на ментальном уровне есть улучшения. Они уже никого не боятся.

Но не нужно сейчас Украину сильно перехваливать. Это может сыграть злую шутку с нашей сборной. По потенциалу, я согласен со многими экспертами, эта сборная является сильнейшей за все время нашей Независимости. Надеюсь, что дойдет она чуть ли не до финала, однако, повторюсь – пока не надо петь хвалебные оды. Рано.

Однако и хейтить тоже. Потому что после того, как проиграли Польше экспериментальным составом, в интернете начали на Реброва "наезжать", вдруг все стали большими экспертами и начали разбираться в футболе лучше Сергея Станиславовича", – цитирует Михалика Український футбол.

Напомним, в борьбе за выход в 1/8 финала турнира сборная Украины будет бороться с Румынией, Словакией и Бельгией.

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