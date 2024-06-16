На чемпионате Европы в Германии случился неприятный инцидент. Полиции пришлось открывать огонь, чтобы разрулить ситуацию.

В Гамбурге перед матчем первого тура группового этапа Евро-2024 между Польшей и Нидерландами болельщики прошли мирным маршем. Насчитывалось около 40 тысяч фанов, в основном – сборной Нидерландов.

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Вдруг на горизонте появился провокатор. Мужчина вышел из бара, держа в руках коктейль Молотова и кирку, сообщает Bild. Он угрожал правоохранителям и готовился бросить коктейль в фанатов.

Полиция применила перцовые баллончики, а затем огнестрельное оружие. Предупредительные выстрелы не остановили провокатора, поэтому полицаи произвели несколько выстрелов непосредственно в цель. Мужчина упал с тяжелым ранением ноги.