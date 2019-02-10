Челси впервые в истории АПЛ пропустил 4 гола в первые 25 минут матча

Лондонский Челси провалил первый тайм матча 26 тура чемпионата Англии против Манчестер Сити.

"Горожане" просто уничтожили "аристократов" в начале этого матча. Подопечные Пепа Гвардиолы уже к 25-й минуте успели забить 4 гола. Отмечались Рахим Стерлинг и Илкай Гюндоган, а Серхио Агуэро оформил дубль.

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Челси еще никогда так быстро не пропускал 4 гола за всю историю своих выступлений в английской Премьер-лиге.

В данный момент Манчестер Сити опережает Ливерпуль на вершине турнирной таблицы АПЛ лишь по разнице мячей, однако "красные" еще имеют матч в запасе.

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