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Челси впервые в истории АПЛ пропустил 4 гола в первые 25 минут матча

19:31 71 Читати українською
Челси впервые в истории АПЛ пропустил 4 гола в первые 25 минут матча
Маурицио Сарри / фото из соцсетей

Лондонский Челси провалил первый тайм матча 26 тура чемпионата Англии против Манчестер Сити.

"Горожане" просто уничтожили "аристократов" в начале этого матча. Подопечные Пепа Гвардиолы уже к 25-й минуте успели забить 4 гола. Отмечались Рахим Стерлинг и Илкай Гюндоган, а Серхио Агуэро оформил дубль.

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Челси еще никогда так быстро не пропускал 4 гола за всю историю своих выступлений в английской Премьер-лиге.

В данный момент Манчестер Сити опережает Ливерпуль на вершине турнирной таблицы АПЛ лишь по разнице мячей, однако "красные" еще имеют матч в запасе.

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Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
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