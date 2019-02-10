Челсі вперше в історії АПЛ пропустив 4 голи у перші 25 хвилин матчу

Лондонський Челсі провалив перший тайм матчу 26 туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті.

"Містяни" просто знищили "аристократів" на початку цього матчу. Підопічні Пепа Гвардіоли вже до 25-ї хвилини встигли забити 4 голи. Відзначалися Рахім Стерлінг та Ілкай Гюндоган, а Серхіо Агуеро оформив дубль.

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Челсі ще ніколи так швидко не пропускав 4 голи за всю історію своїх виступів в англійській Прем'єр лізі.

Наразі Манчестер Сіті випереджає Ліверпуль на вершині турнірної таблиці АПЛ лише за різницею м'ячів, однак "червоні" ще мають матч у запасі.

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