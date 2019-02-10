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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Челсі вперше в історії АПЛ пропустив 4 голи у перші 25 хвилин матчу

19:31 725 Читать на русском
Челсі вперше в історії АПЛ пропустив 4 голи у перші 25 хвилин матчу
Мауріціо Саррі / фото із соцмереж

Лондонський Челсі провалив перший тайм матчу 26 туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті.

"Містяни" просто знищили "аристократів" на початку цього матчу. Підопічні Пепа Гвардіоли вже до 25-ї хвилини встигли забити 4 голи. Відзначалися Рахім Стерлінг та Ілкай Гюндоган, а Серхіо Агуеро оформив дубль.

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Челсі ще ніколи так швидко не пропускав 4 голи за всю історію своїх виступів в англійській Прем'єр лізі.

Наразі Манчестер Сіті випереджає Ліверпуль на вершині турнірної таблиці АПЛ лише за різницею м'ячів, однак "червоні" ще мають матч у запасі.

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Англія26 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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