Челси попытается подписать Гимараеса уже в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Саймон Филлипс.

Манчестер Сити нашел новое звездное усиление в АПЛ

Бразильца оценивают в 40 млн фунтов стерлингов, но придется выдержать конкуренцию в виде чемпиона Англии – Манчестер Сити. Новый владелец Челси Тодд Бёли готов выделить большие деньги на усиление команды – лондонцев связывают с интересом к 4 звездам Бундеслиги (Нкунку, Гвардиол, Павар и Беллингем), а также Райса из Вест Хэма.

В общем, Бруну Гимараес сыграл в 10 матчах текущего сезона в АПЛ, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами. Отметим, что его основная позиция – опорный полузащитник.

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