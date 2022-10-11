Бразильский хавбек своими выступлениями привлек внимание Манчестера Сити, сообщает Daily Express. Издание называет "горожан" самой реалистичной угрозой для Ньюкасла, чтобы удержать бразильского хавбека.

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Среди черт, которые наиболее заинтересовали Ман Сити – способность Гимараеса играть на нескольких позициях в полузащите, в том числе и в более защитных. Transfermarkt оценивает бразильца в 50 млн евро.

Добавим, что Бруну Гимараес провел 7 матчей за Ньюкасл, в которых отличился 2 голами и ассистом. В частности, в последнем туре АПЛ бразилец присоединился к разгрому Брентфорда, забив дубль.

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