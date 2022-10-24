Челсі спробує підписати Гімараєса вже у зимове трансферне вікно, повідомляє журналіст Саймон Філліпс.

Манчестер Сіті знайшов нове зіркове підсилення в АПЛ

Бразильця оцінюють в 40 млн фунтів стерлінгів, але доведеться витримати конкуренцію у вигляді чемпіона Англії – Манчестер Сіті. Новий власник Челсі Тодд Бьолі готовий виділити великі гроші на підсилення команди – лондонців пов'язують з інтересом аж до 4 зірок Бундесліги (Нкунку, Гвардіол, Павар та Беллінгем), а також Райса з Вест Хема.

Загалом, Бруну Гімараєс зіграв у 10 матчах поточного сезону в АПЛ, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами. Відзначимо, що його основна позиція – опорний півзахисник.

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