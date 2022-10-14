Полузащитник РБ Лейпциг Кристофер Нкунку может поставить подпись под контрактом с Челси в ближайший месяц. Но француз далеко не единственный игрок, который может усилить лондонцев.

Лондонцы хотят ускорить завершение перехода Нкунку и подписать игрока к старту ЧМ-2022, сообщает Bild. Трансфер может обойтись Челси в 60 млн евро.

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"Синие" также нацелились на защитника РБ Лейпциг Йошко Гвардиола. Хорват не горит желанием переходить в другой клуб сейчас, но может согласиться на трансфер летом, так что за свой дуэт "быки" получат из Лондона 150 млн евро.

Челси готовит еще два трансфера. Во-первых, лондонцы заинтересованы в Беллингеме, за которого готовы отдать более 100 млн евро (Дортмунд хочет не менее 120). В пару к нему рассматривают опорника Вест Хэма Деклана Райса, но англичанина оценивают в 150 млн евро. Еще один игрок, заинтересовавший "аристократов" в Бундеслиге – Бенжамен Павар, оцениваемый в 30 млн евро, а контракт француза с Баварией рассчитан до лета 2024-го.

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