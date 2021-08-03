"Пенсионеры" с серьезными намерениями уже дважды обращались в Интер по поводу возможности подписания бельгийского бомбардира, утверждает The Athletic.

Интер отклонил фантастическое предложение Челси по Лукаку

Правда, сам Лукаку категоричен относительно своего будущего – он хочет остаться в Италии и даже предложена зарплата в 10 и более миллионов евро пока не убедила его перебраться на Стэмфорд Бридж.

Напомним, Ромелу Лукаку уже выступал за Челси, но в течение 2011-2014 годов сыграл за основу лишь 15 поединков. В прошлом сезоне он провел за Интер 44 матча, в которых отметился 30-ю мячами и 10-ю ассистами.

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