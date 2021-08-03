"Пенсіонери" із серйозними намірами вже двічі звертались в Інтер щодо можливості підписання бельгійського бомбардира, стверджує The Athletic.

Інтер відхилив фантастичну пропозицію Челсі щодо Лукаку

Щоправда, сам Лукаку категоричний щодо свого майбутнього – він хоче залишитись в Італії і навіть запропонована заробітня плата в 10 і більше мільйонів євро поки не переконала його перебратись на Стемфорд Брідж.

Нагадаємо, Ромелу Лукаку вже виступав за Челсі, але протягом 2011-2014 років зіграв за основу лише 15 поєдинків. У минулому сезоні він провів за Інтер 44 матчі, в яких відзначився 30-ма м'ячами та 10-ма асистами.

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