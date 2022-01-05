У першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги зійшлись Челсі та Тоттенхем. Минулого сезону команди у цьому турнірі пересіклись на стадії 1/8 фіналу і тоді перемогу у серії післяматчевих пенальті святкували "шпори" (після промаху Мейсона Маунта). Родзинки протистоянню додавала також персона головного тренера Тоттенхема Антоніо Конте, який повернувся на Стемфорд Брідж у гості до своєї колишньої команди. Окрім того Тухель випустив на поле Ромелу Лукаку, якому напередодні довелося вибачатися перед наставником та вболівальниками Челсі за своє інтерв'ю, в якому він висловив невдоволення становищем у Лондоні.

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Вже на перших секундах Лукаку тараном увірвався у штрафний майданчик суперника, але його пас заблокували захисники. Згодом Маунт зі штрафного надіслав м'яч повз ворота. А на 5-й хвилині Челсі забив: Алонсо обікрав суперника в центрі поля, промчав лівим флангом і скинув на Хаверца. Кай забіг у карний і з гострого кута пробив у протихід кіперу. Сфера зачепила гравця "шпор" і влетіла у сітку – 1:0.

"Сині" продовжили тиснути і Хаверц на 12-й хвилині міг оформити дубль: на його постріл у ближній кут після відскоку від захисника гостей у падінні зреагував Льоріс.

Тоттенхем дуже важко доходив до володінь Аррісабалаги і до середини першого тайму не зміг завдати бодай одного удару по воротах Челсі. Натомість тиск підопічних Тухеля на 35-й хвилині призвів до штрафного, навіс з якого ефектним ударом головою у свої ворота замкнув Девіс, записавши у пасив автогол.

Під кінець тайму Лукаку міг знімати питання щодо переможця, але після навісу спрямував сферу головою у лічених сантиметрах повз ліву стійку.

По перерві Тоттенхем отримав право на небезпечний стандарт – Кейн зі штрафного закручував у дальній кут, але Аррісабалага у падінні зумів відбити круглого. У відповідь Зієш пробивав з правого флангу з вигідної позиції – прямо у руки Льорісу. Вернер, вийшовший на другий тайм замість Хаверца (який ще на 5-й хвилині зламав палець), змарнував хороший шанс відзначитись, розрядивши гармату з-за меж штрафного повз праву стійку. За трохи німець вийшов на побачення з Уго і намагався перекинути м'яч через нього – француз у стрибку зупинив сферу рукою. Наприкінці матчу Алонсо зі штрафного влучив у голову Кейну, а Лукаку у перспективній ситуації у карному майданчику "шпор" програв боротьбу захиснику. Вже у доданий час Ромелу міг забити гол престижу, але влучив прямісінько у руки голкіперу.

Поразка Тоттенхема стала першою для Конте після повернення на Туманний Альбіон. У італійського фахівця буде тиждень, аби підібрати ключі до воріт Челсі у матчі-відповіді.

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