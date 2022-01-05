Первый поединок 1/2 финала Кубка лиги Арсенал – Ливерпуль был запланирован на 6 января, но мерсисайдцы попросили отложить игру из-за большого количества выбывших из игры футболистов. "Красные" прекратили тренировки и закрыли базу на карантин.

Ливерпуль официально попросил о переносе полуфинала Кубка лиги с Арсеналом

Ходатайство Ливерпуля удовлетворили – матч на Эмирейтс завтра не состоится. Игру перенесли на 13 января, а стартовый свисток раздастся в 21:45 по Киеву. Отложили и ответный матч на Энфилде. Игра, которая определит второго финалиста, состоится 20 января, информирует официальный сайт EFL.

"К сожалению, мы вынуждены признать, что перенос был единственным вариантом, поскольку Ливерпуль делает все возможное, чтобы не допустить еще большего распространения болезни в клубе. Кроме того, учтена опасность для фанатов, которые планировали приехать из Ливерпуля в Лондон", – говорится в сообщении EFL. Ливерпуль поблагодарил организаторов и Арсенал за понимание в этой сложной ситуации.

Другую путевку в финал Кубка лиги разыграют Челси и Тоттенхэм. Их противостояния пока запланированы по расписанию.

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