Лондонский коллектив не устает осуществлять трансферы этим летом. Вторым новичком за день после Мартина Едегора стал Арон Ремсдейл.

23-летний голкипер Шеффилд Юнайтед теперь будет защищать цвета Арсенала, сообщает официальный сайт "канониров".

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"Клинки" до последнего не хотели отпускать Арона в Лондон, но настойчивость Арсенала дала свои плоды. Ремсдейл поставил свою подпись под долгосрочным контрактом, срок действия которого не уточняется. Ожидалось, что Шеффилд Юнайтед получит за трансфер 24 миллиона фунтов, еще 6 млн предусмотрены в виде бонусов.

К слову, Арон Ремсдейл является воспитанником "клинков", но еще поиграл в Борнмуте, Честерфилде и Уимблдоне. В текущем сезоне Чемпионшипа вратарь уже провел два матча, в которых пропустил один мяч.

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