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ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА

Челси – Тоттенхэм: стартовые составы на лондонское дерби – Моуринью снова дома

13:38 56 Читати українською
Челси – Тоттенхэм: стартовые составы на лондонское дерби – Моуринью снова дома
Челси – Тоттенхэм: стартовые составы на лондонское дерби – Моуринью снова дома

На Стэмфорд Бридж Челси принимает Тоттенхэм в лондонском дерби в рамках 27-го тура АПЛ. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости.

 

Матч Челси – Тоттенхэм начнется в 14:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Также матч можно посмотреть на Setanta Sports в этой новости.

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Стартовые составы команд:

Челси:

Тоттенхэм:

Прямая трансляция поединка 22.02.2020:

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